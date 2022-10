So viele Schritte müssen Sie gehen, um abzunehmen

Eine neue Studie aus den USA gibt Aufschluss darüber, wie viele Schritte man tatsächlich gehen müsste, um abzunehmen und wie viele Schritt reichen sollten, um das Gewicht zu halten.

Rund 6.000 Teilnehmer der Studie dokumentierten mithilfe eines Fitnessarmbandes täglich circa zehn Stunden lang ihre Aktivitäten über einen Zeitraum von vier Jahren.. Der durchschnittliche BMI (Body-Mass-Index) der Probanden lag bei 28 und das Alter betrug im Median 57. Das heißt die Hälfe aller Teilnehmer war über 57 und die andere Hälfte darunter.

Dabei zeigte sich, dass man mit rund 8.000 bis 9.000 Schritten das Risiko von Krankheiten, welche oft im Zusammenhang mit Übergewichtig stehen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes oder Depressionen, erheblich reduzieren kann. Wer sein Gewicht halten möchte, sollte etwa 8.600 Schritte am Tag gehen - vor allem Übergewichtige können so verhindern in eine Fettleibigkeit abzurutschen.

Abnehmen mit Schritten

Zum Abnehmen muss man dann aber doch noch die Extra-Meile gehen - wortwörtlich. Den zu den 8.600 Schritten, um das Gewicht zu halten, sollte man noch einmal 2.400 hinzufügen, um wirklich abzunehmen. Das entspricht in etwa einer Meile (1,6 Kilometer). 11.000 Mal sollte man also am Tag die Gehbewegung ausführen, um an seiner Figur zu arbeiten.

Bei bereits trainierten Menschen, welche aber zusätzlich noch etwas für ihre Ausdauer oder Muskeln machen wollen, bleibt aber ein echtes Training nicht erspart. Das Schritte-Training funktioniert nur bei Menschen, welche mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben.