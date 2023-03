Herzlos: Weißes Tigerbaby einfach im Müll entsorgt

Der drei Monate alte weiße Tiger, der abgemagert und dehydriert aufgefunden wurde, ist vermutlich ein Opfer des illegalen Wildtierhandels.

Griechische Tierärzte kämpfen um die Rettung eines weißen Tigerbabys, das in der Nähe des Athener Zoos in einem Abfalleimer ausgesetzt wurde. "Es ist das erste Mal, dass wir ein solches Tier außerhalb unseres Zoos gesehen haben", sagte der Gründer des Zoos, Jean-Jacques Lesueur. "Ich meine, wir hatten schon eine Reihe von Fällen, in denen Tiere ausgesetzt wurden, aber normalerweise sind das ausgesetzte Haustiere - Welpen, Kätzchen, Schildkröten ... aber ein Tiger? Niemals."

© ZooAthen/Reuters ×

Ein Team von Tierärzten half bei der Untersuchung und dem CT-Scan des Jungtiers. "Als ich das Jungtier zum ersten Mal sah, konnte ich nicht glauben, was ich da vor mir sah. Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, dass sich ein Tier in einem solchen Zustand befindet", sagte die Tierärztin Arsinoi Psaroudaki. "Wahrscheinlich wurde sie falsch ernährt, und sie hat einen schweren Vitamin- und Mineralstoffmangel, der ihre Knochen extrem brüchig macht.

© ZooAthen/Reuters ×

Herr Lesueur sagte, dass der Tiger, falls er überlebt, in eine Auffangstation umgesiedelt werden muss, da der Zoo keine anderen Tiere dieser Art hat. Internationale Wildtier- und Tierschutzorganisationen haben sich bereits mit dem Zoo in Verbindung gesetzt, um zu helfen, sagte er.

Das Video der Überwachungskamera des Zoos zeigt ein Fahrzeug, das vor Mitternacht zu den Mülltonnen fuhr. Die Behörden versuchten, das Nummernschild zu ermitteln, so Lesueur. Nach Angaben von Europol ist der Handel mit Wildtieren in Europa ein Milliardengeschäft, und Asien und Afrika sind die häufigsten Herkunftsländer exotischer Tiere, die an europäische Käufer verkauft werden.