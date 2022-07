Bub (5) stirbt nach Luftballonunfall an Heliumvergiftung

Karlton Noah Donaghey, 5, wurde mit einem Dinosaurierförmigen Ballon über seinem Kopf tot im Haus seiner Eltern gefunden, nachdem er sich diesen über den Kopf gesteckt hatte. Der Bub wollte wahrscheinlich seine Geschwister erschrecken.

Unfassbar tragischer Vorfall in in Dunston, Gateshead, in England. Ein Kleinkind, 5, wollte sich mit einem aufgeblasenen Luftballon als Dinosaurier verkleiden und seine Geschwister erschrecken. Leider endete das Unterfangen für das kleine Kind tödlich. Seine Mutter sagt: "Ich glaube, er hat sich selbst in den Ballon gesteckt, um ein Dinosaurier zu sein, damit er nach draußen gehen und seine Nichten überraschen kann."

"Ich glaube, ich habe ihn zur Terrassentür getragen. Als Mutter wusste ich, dass er weg war, er reagierte nicht. Er hatte seine Augen weit aufgerissen und war blass," so die trauernde Mutter. Der Junge verbrachte sechs Tage auf der Intensivstation, bevor sein Beatmungsgerät im Great North Children's Hospital abgeschaltet wurde.

© NCJ Media

Er hat sich wirklich gut benommen und hat um nichts gebeten, er war nie undankbar", sagte Lisa. Er war wirklich gut erzogen, also bekam er eine Belohnung. Er liebte Dinosaurier - "Dinosauriergebrüll" war wahrscheinlich eines seiner ersten Worte. Er hatte viele Dinosaurier- und Drachenbücher und jede Menge Dinosaurierspielzeug.

Verhängnisvoller Unfall

Nach dem Unfall sei die Mutter im Garten zusammengebrochen. Nachbarn versuchten das Kind bis zum Eintreffen der Rettung zu reanimieren. Sie sagte, sie wollte nicht von Karltons Seite weichen, während er auf der Intensivstation lag. Ich habe geschrien: "Mein kleiner Junge, mein kleiner Junge." Es war einfach furchtbar.

Ich habe ihm vorgelesen und ihm vorgesungen", sagt seine Mutter. Ich wusch sein Gesicht, seine Finger und sein Haar. Ich habe seine Lippen mit Vaseline eingecremt und dafür gesorgt, dass er sauber war.

Er versuchte weiterzukämpfen, aber ich wusste, dass er nur noch mit einem kleinen Rest an Energie kämpfte, und es hat ihn alles gekostet. Es wird vermutet, dass Karlton an einer Heliumvergiftung gestorben ist. Lisa warnte: "Es ist ein Gift, das in Sekundenschnelle ein Leben auslöschen kann. Es ist sehr gefährlich.