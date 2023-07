Wartete sein Leben lang auf Herrchen: Treuester Hund wird 100

Die erstaunliche Geschichte von Hachiko hat einen bleibenden Eindruck in der Literatur, im Film und in der Popkultur hinterlassen.

Eine rührende Geschichte, die die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt eroberte, spielte sich im letzten Jahrhundert in der blühenden Stadt Tokio ab. Hachiko, ein cremeweißer Akita Inu, der jahrelang auf einem Bahnhof geduldig auf sein verstorbenes Herrchen wartete, symbolisierte unerschütterliche Loyalität. Die Welt gedenkt derzeit des 100. Jahrestages der Geburt des Hundes.

Traurige Geschichte

Die erstaunliche Geschichte von Hachiko hat einen bleibenden Eindruck in der Literatur, im Film und in der Popkultur hinterlassen. Nach der japanischen Version aus dem Jahr 1987 und dem Film mit Richard Gere in der Hauptrolle aus dem Jahr 2009 wurde auch die chinesische Version seiner Geschichte zu einem Kassenerfolg und weckte laut BBC erneut das Interesse an Hachikos intensiver Beziehung zu seinem Menschen.

Eine Bronzestatue, die seit 1948 am Shibuya-Bahnhof in Tokio steht, erinnert an Hachikos unerschütterliche Wachsamkeit. Die 1934 errichtete Statue wurde während des Zweiten Weltkriegs für kurze Zeit umfunktioniert.

Wartete vergeblich auf sein Herrchen

Hachiko wurde im November 1923 in der Stadt Odate in der Präfektur Akita, der ursprünglichen Heimat der Akitas, geboren. Akitas sind eine prächtige Rasse, die die Menschen seit langem mit ihrem ruhigen Verhalten, ihrer Aufrichtigkeit, ihrem Intellekt und ihrer Tapferkeit fasziniert. Ursprünglich wurden sie für die Jagd auf gefährliche Tiere wie Wildschweine und Elche ausgebildet. Hidesaburo Ueno, ein bekannter Professor für Landwirtschaft und leidenschaftlicher Hundeliebhaber, adoptierte Hachiko 1924 als Welpen. Hachiko, der treue Begleiter des Professors, begleitete Ueno zum Bahnhof Shibuya, wohin er jeden Tag pendelte.

Im Mai 1925 starb Professor Ueno plötzlich an einer Hirnblutung. Hachiko, der gerade 16 Monate lang an seiner Seite gewesen war, wurde untröstlich zurückgelassen. Der Hund kam jeden Tag zum Bahnhof, um auf sein Herrchen zu warten.

Die Öffentlichkeit wurde bald auf Hachiko aufmerksam, nachdem er vom Bahnhofspersonal zunächst als lästig empfunden wurde. Eine Geschichte in der Zeitung Tokyo Asahi Shimbun im Oktober 1932 machte ihn bekannt und verhalf ihm zu großer Popularität. Menschen aus der ganzen Welt kamen zum Bahnhof, um ihn zu füttern und ihm zu helfen. Hachiko verstarb am 8. März 1935 und hinterließ ein Vermächtnis.