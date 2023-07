Dieses Detail lässt Fans bei Bett von Chelsea-Star verwundert zurück

Die Zuschauer waren außer sich, als sie ein kleines, aber aufschlussreiches Detail in seinem Hintergrund bemerkten.

Die Fans von Christian Pulisic fragen sich, was der Flügelspieler des FC Chelsea in seiner Freizeit macht, nachdem sie ein unerwartetes Detail an seinem Bett entdeckt haben. Der US-amerikanische Nationalspieler wurde in einem Podcast interviewt und sprach darüber, warum er zwei Handys besitzt, um Missbrauch in den sozialen Medien zu vermeiden.

Detail fiel auf

Die Zuschauer waren jedoch über etwas anderes viel interessierter, als sie ein kleines, aber aufschlussreiches Detail in seinem Hintergrund bemerkten. Den Fans fielen zwei Riemen am Kopfende des Bettes auf, von denen sie überzeugt waren, dass es sich um Handschellen handelte, und sie machten sich auf Twitter über die "Fesselungsausrüstung" des Kapitäns der US-amerikanischen Männernationalmannschaft lustig.

© getty ×

Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Ich habe ein paar Fragen zu deinem Bett, Christian", während ein anderer twitterte: "Der Kerl hat Fesseln an seinem Bett." Ein dritter schrieb: "Pulisic lässig mit BDSM-Ausrüstung auf dem Bett", und ein vierter kommentierte: "Wir werden die BDSM-Utensilien einfach ignorieren."