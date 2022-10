Auf den Social-Media Plattformen geht derzeit ein Video viral, welches eine leicht bekleidete Dame dabei zeigt, wie sie aus einem Feuerwehrauto aussteigt und in einen Stripclub marschiert.

In San José, Kalifornien, kam es vor dem Stripclub "Pink Poodle" zu einem denkwürdigen Ereignis. Ein Feuerwehrauto, welches die Einsatzleuchten eingeschaltet hatte, hielt direkt vor dem Strip-Lokal an, um einen ganz besonderen Passagier aussteigen zu lassen. Eine sehr leicht bekleidete Dame, welche vermutlich in dem Etablissement arbeitet, stieg aus dem Einsatzfahrzeug und marschierte schnurstracks in ihre mutmaßliche Arbeitsstätte.

Bürgermeister entsetzt

Der amtierende Bürgermeister von San José, Sam Liccardo, ließ nicht lange mit einer Stellungnahme auf sich warten. "Wir können nicht zulassen, dass ein lebenswichtiges Rettungsgerät zu einem Partybus einer Studentenverbindungen degradiert wird.", zeigt er sich empört. Des weiteren kündigte er an, falls die Untersuchung ergebe, dass es so schlimm ist, wie es aussieht, "dann müssen Köpfe rollen". Die Feuerwehr selbst hat indes auch schon Ermittlungen zu diesem Vorfall eingeleitet und will, sollte es sich nicht um einen Einsatz gehandelt haben, drastische Konsequenzen ziehen.