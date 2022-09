Video geht viral: Hurrikan 'Ian' flutet Hai auf Straße

Derzeit wird ein Video auf Twitter millionenfach geklickt, auf dem ein Hai auf den überfluteten Straßen von Fort Myers in Florida zu sehen ist. Grund für die Überflutung der Straßen ist der Hurrikan "Ian".

Szenen die einen an den Film "Sharknado" erinnern, gehen derzeit im Netz durch die Decke. Ein Anwohner in Fort Myers in Florida, wo gerade Hurrikan "Ian" tobt, filmt einen Hai dabei, wie er gerade durch die überfluteten Straßen der Nachbarschafft schwimmt. Fast zwei Meter hoch steht das Wasser in manchen Gebieten, da bereits einige aufgestellte Kameras, welche das Geschehen filmen sollen, nun unter Wasser stehen.

Manche Internet-Nutzer nahmen die ganze Sache mit Humor und kommentierten unter anderem: "Bald sehen wir Hai versus Krokodil". Ein anderer meinte scherzhaft, dass man "falls ein Hai anklopft", nicht aufmachen solle, sonst "kriegen sie dich". Ob der Hai auch noch Gesellschaft mitgebracht hat, bleibt abzuwarten. Derweilen versuchen die Behörden alles mögliche, um die Schäden der Naturkatastrophe möglichst klein zu halten.