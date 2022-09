Pentagon Bericht lässt UFO Spekulationen aufflammen

UFO Berichte gibt es wie Sand am Meer, doch nun hat die DIA, der militärische Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten einen Bericht veröffentlicht, der neue Spekulationen über die Existenz von Außerirdischen befeuert.

Primär geht es in dem Bericht der DIA (Defense Intelligence Agency) um UFO-Begegnungen, bei denen Menschen verletzt wurden. Die meisten, der im Bericht vorkommenden Ereignisse, zogen Verbrennungen, sowie Hirn- und Nervenschäden nach sich. Der Nachrichtendienst schreibt diese Verletzungen unbekannten Antriebssystemen zu. Insgesamt wurden 42 Fälle samt medizinischen Akten behandelt. 300 weitere soll es geben, die aber bislang noch nicht veröffentlicht worden sind.

Dabei wollen sie Rückschlüsse auf das verwendete Flugsystem ziehen, um so neue Informationen über mögliche Bedrohung für die Vereinigten Staaten zu gewinnen. Im Bericht selber findet sich kein Wort über Aliens und außerirdische Raumschiffe, hauptsächlich vermuten die Verantwortlichen wohl feindliche Technologien von anderen Ländern.

Bizarre Ereignisse

In den Unterlagen zu finden, ist ein Dokument in dem von Zivilisten berichtete Alien-Begegnungen dokumentiert wurden. So ist unter anderem von Entführungen, sexuellen Ereignissen und mitunter sogar von einer Schwangerschaft die Rede.

Auf über 1500 Seiten erhält man einen Einblick in die Arbeit des UFO-Programms vom Pentagon, welches sich mit jeder Art von "UFO-Sichtungen" beschäftigt, wodurch es auch eher abwegige Ereignisse in den Bericht schaffen. Die DIA weist darauf hin, dass alle Erkenntnisse des veröffentlichten Berichts auf geheimen Informationen beruhen, welche zum Großteil nicht veröffentlicht werden können.