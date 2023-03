Jill Hardener ist ein wahrer 'OnlyFans'-Star. Das Nettovermögen der Deutschen wird auf unglaubliche 33 Millionen Euro geschätzt. Dabei war sie vor wenigen Jahren noch im Knast...

Die 34-Jährige verdient pro Abonnenten bis zu 45 Dollar in der Minute, monatlich befindet sich ihr Gehalt im sechsstelligen Bereich. Auf Instagram hat das Model schon über 4,7 Millionen Follower. Das sind Zahlen, die beeindrucken. Was jedoch viele nicht wissen: Hardener war ein klassischer Drogenjunkie, landete wegen ihres Heroinkonsums sogar im Gefängnis! Dieser vermeintliche Tiefpunkt war das Beste, das ihr passieren konnte: "Dass ich ins Gefängnis gekommen bin, hat mir damals total geholfen“, erzählt sie dem deutschen Sender RTL, „denn dort konnte ich komplett entgiften.“

© instagram / jill.hardener

Lässt tief blicken: Jill Hardener (34)

Kein Heroin, dafür viel "OnlyFans". Mit so viel Erfolg, dass Hardener eigene Angestellte beschäftigt, die erotische Bilder und Videos posten und sogar für eine Sex-Chat-Funktion verantwortlich sind. Inzwischen hat sich der Ex-Knacki nach Dubai abgesetzt. Sie liebt offenbar die Gefahr, denn in den arabischen Emiraten ist "OnlyFans" gesperrt. Ganz Jill Hardener-like motiviert sie dieses Verbot noch zusätzlich. Angst vor Konsequenzen? Zu RTL meint sie lapidar: "Dann gehe ich eben für ein paar Tage mal in den Knast".