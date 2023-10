Selbstjustiz: Kinderschänder im Gefängnis von Mithäftlingen missbraucht

In der Haft wurde der Kinderschänder aber offenbar von Mithäftlingen missbraucht.

Griffith, 45, von der Gold Coast, wurde wegen 1.623 Sexualstraftaten gegen Kinder in Brisbane, Sydney und Übersee angeklagt. Im August enthüllte die AFP, dass er verhaftet wurde, nachdem Beamte Bettlaken im Hintergrund von mutmaßlichem Missbrauchsmaterial, das im Dark Web veröffentlicht wurde, identifiziert hatten.

Schlimmster Vergewaltiger

Griffith wird vorgeworfen, zwischen 2007 und 2022 91 vorpubertäre Mädchen missbraucht und vergewaltigt zu haben. Aus den Anklageschriften geht hervor, dass er bis zu sieben verschiedene Mädchen in einem einzigen Monat missbraucht haben soll.

Die AFP wirft ihm vor, die Taten zwischen 2007 und 2013 sowie 2018 und 2022 in zehn Kinderbetreuungseinrichtungen in Brisbane, 2013 und 2014 an einem Standort in Übersee und zwischen 2014 und 2017 in einer Einrichtung in Sydney begangen zu haben. Griffith arbeitete in anderen Kinderbetreuungseinrichtungen, soll dort aber nicht straffällig geworden sein.

In der Haft wurde der Kinderschänder aber offenbar von Mithäftlingen missbraucht. Sie sollen den Mann mit kochendem Wasser überschüttet haben und ihm zudem Verletzungen im Gesicht zugefügt haben.