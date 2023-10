Vater vor 20 Jahren gestorben: Tochter erhält an Hochzeitstag rührende Nachricht

In einer rührenden Rede erklärte die Mutter der Braut, dass Phil für seine Tochter Karten geschrieben hatte, die sie zu besonderen Anlässen, darunter auch zu ihrem Hochzeitstag, erhalten sollte.

An ihrem Hochzeitstag erhielt die Braut Freya Rosati eine herzliche Nachricht von ihrem verstorbenen Vater Phil, der 20 Jahre zuvor an Krebs verstorben war.

Rührende Rede

In einer rührenden Rede erklärte die Mutter der Braut, dass Phil für seine Tochter Karten geschrieben hatte, die sie zu besonderen Anlässen, darunter auch zu ihrem Hochzeitstag, erhalten sollte.

In der emotionalen Botschaft brachte Phil seinen Stolz und seine Liebe zu Freya zum Ausdruck, erinnerte an ihre enge Vater-Tochter-Beziehung und wünschte ihr Glück und Erfolg in ihrem neuen Leben mit ihrem Mann.