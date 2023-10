Krebs-Schock um Schlagerstar Heintje

Cirque du Soleil: So tierisch ist die neue Show ''Ovo'' Vom 1. bis 4. Februar bringt der Cirque du Soleil gleich siebenmal das große Krabbeln nach Wien. Die neue Show Ovo setzt in der Stadthalle auf akrobatische Insekten und einen witzigen Käfer, der in Vorarlberg geboren wurde. ÖSTERREICH hat das atemberaubende Spektakel schon in Berlin gesehen.