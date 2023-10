Ex-Fußball-Star täuschte Tod vor: Jetzt ist er in Haft

Der einstige Schalke-04-Nachwuchsspieler wurde vom Landgericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt

Ex-Fußballstar Hiannick Kamba, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte, wurde in Frankreich verhaftet und an Deutschland ausgeliefert. Ein Versicherungsbetrug brachte ihn schließlich hinter Gittern.

Täuschte Tod und Entführung vor

Der einstige Schalke-04-Nachwuchsspieler wurde vom Landgericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt, nachdem bewiesen wurde, dass er 2016 in Kongo seinen Tod bei einem Autounfall vorgetäuscht hatte. Dies ermöglichte seiner Frau die Auszahlung einer Lebensversicherung in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

© getty ×

Kamba tauchte jedoch 2018 überraschend in der deutschen Botschaft in Kinshasa auf und behauptete, er sei entführt und im Dschungel ausgesetzt worden. Diese abenteuerliche Geschichte überzeugte das Gericht jedoch nicht. Da er seine Strafe nicht antrat, wurde ein europäischer Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Der Ex-Fußballer wurde schließlich am 4. September in Noyon, Frankreich, gefasst und am 22. September an die deutschen Behörden übergeben. Seitdem verbüßt der 37-Jährige seine Strafe.