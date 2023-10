Touristen wollen übernachten: Dann explodiert E-Bike-Batterie

Die Aufnahmen, die von der Feuerwehr bei X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurden, zeigen, wie Flammen aus dem Zimmer schlagen, während einer der Männer panisch davonläuft.

Schockmoment in Down Under: Zwei junge französische Rucksacktouristen erlebten in einer Herberge in Darlinghurst, einem Stadtteil von Sydney, einen Albtraum. Eine gewaltige Explosion erschütterte ihre Unterkunft, doch sie hatten Glück im Unglück.

Am gestrigen Mittwochmorgen gegen 9 Uhr Ortszeit wurden die beiden 20-jährigen Männer von einer plötzlichen Explosion in ihrem Hostelzimmer überrascht. Überwachungskameras im Flur dokumentierten den dramatischen Vorfall, der beinahe in einer Tragödie geendet hätte. Einer der Männer konnte gerade noch rechtzeitig fliehen, während der andere leichte Verbrennungen am Bein erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Glücklicherweise blieb der zweite Tourist unverletzt.

Hier das Video der Explosion

Two backpackers made a lucky escape from a Lithium-ion battery fireball at a hostel in Darlinghurst, Sydney this morning. It's believed an e-bike exploded. Learn about battery safety here: https://t.co/vWejAIwUNu pic.twitter.com/zJGf184KuS — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) October 4, 2023

Die Aufnahmen, die von der Feuerwehr bei X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurden, zeigen, wie Flammen aus dem Zimmer schlagen, während einer der Männer panisch davonläuft. Eine aufregende Rettungsaktion folgte, bei der 22 Feuerwehrleute die Flammen bekämpften und 70 Gäste evakuiert werden mussten.

Die Ursache für das verheerende Feuer wird derzeit auf einen defekten Lithium-Ionen-Akku eines E-Bikes zurückgeführt, der gerade geladen wurde.