Zuschauer stirbt bei Liga-Match: Fans stürmen Rasen

Bei einem Spiel zwischen den englischen Drittligisten Leyton Orient und Lincoln City kam es am Dienstagabend zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Fan auf der Tribüne verstarb. In der 82. Minute der Partie in der League One mussten Ordner zur Osttribüne der Brisbane Road in London eilen, um einen Zuschauer zu behandeln. Trotzdem wurde das Spiel zunächst fortgesetzt, was bei den heimischen Fans aus Leyton Unmut auslöste.

Medizinischer Notfall

Entschlossen reagierten die Anhänger, indem sie nach und nach auf das Spielfeld liefen und sich auf dem Rasen niederließen. Erst in der 84. Minute unterbrach der Schiedsrichter schließlich das Spiel, damit der zusammengebrochene Besucher ohne Ablenkungen versorgt werden konnte. Doch trotz aller Bemühungen kam die Hilfe offenbar zu spät. Der Fan erlitt einen Herzinfarkt und verstarb später, wie der Londoner Ambulance Service berichtete.

Leyton Orient Football Club is devastated to confirm that the supporter who was taken ill at Tuesday's game against Lincoln City has sadly passed away.



Rest in peace, Derek ❤️ — Leyton Orient FC (@leytonorientfc) October 4, 2023

Der Leyton Orient Football Club äußerte sein tiefstes Mitgefühl und schrieb in den sozialen Medien: "Die Gedanken aller Mitarbeiter des Leyton Orient Football Club sind in dieser schweren Zeit bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen." Der Drittligist bedankte sich auch bei seinen Fans für ihr Verständnis und schnelles Handeln in dieser tragischen Situation.

Sad news from the EFL, a Leyton Orient fan was suspected to be undergoing a cardiac arrest. Match officials ignored the fan multiple times.



Orient fans invaded the pitch to help try stop the game. The fan sadly lost their life.

pic.twitter.com/N7B7YLt4Kc — CentreGoals. (@centregoals) October 4, 2023

Lincoln City, der Gegner an diesem Abend, äußerte ebenfalls ihr Mitgefühl: "Das heutige Spiel an der Brisbane Road wird aufgrund des anhaltenden medizinischen Notfalls nicht wieder angepfiffen. Unsere Gedanken sind im Moment bei dem Orient-Anhänger."