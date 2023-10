'Comedy Photo Wildlife Award': Das sind die Finalisten

Die 2015 von den Profifotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam ins Leben gerufenen Preise dienen auch dem Schutz der Tierwelt.

Der Comedy Wildlife Photo Award hat seine Asuwahlliste für 2023 bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit kann abstimmen, welches der Foto dann schlussendlich auch der Sieger sein wird.

16 Bilder in der engeren Auswahl

Sollte die Krone an die kugelförmige Robbe gehen, die mit hoher Geschwindigkeit an der englischen Küste entlang galoppiert? Oder wie wäre es mit dem eleganten Affen aus Ubud, der seinen Schwanz als falschen Schnurrbart trägt? Vielleicht gefällt Ihnen auch die Schildkröte, die sich mit einer Libelle anfreundet, oder der energiegeladene Joey, der in der Luft "Jazzhände" macht.

Die 2015 von den Profifotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam ins Leben gerufenen Preise dienen auch dem Schutz der Tierwelt. Der diesjährige Wettbewerb unterstützt den Whitley Fund for Nature, eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die Naturschützer auf der ganzen Welt finanziell unterstützt.Zu den fachkundigen Jurymitgliedern gehören britische Prominente wie die Fernsehmoderatorin Kate Humble und der Komiker Hugh Dennis sowie die renommierten Wildtierfotografen Daisy Gilardini und Will Bullard-Lucas.Am 23. November werden der Gesamtsieger, die Gewinner der Kategorien und die Preisträger bekannt gegeben.