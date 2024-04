UFO während Sonnenfinsternis gesichtet

Was flog da vor ihren Augen umher?

Arlington - Texas, USA. Am 8. April verfolgten viele Schaulustige im US-Bundesstaat Texas die Sonnenfinsternis. Beim Blick zum Himmel wurden Augenzeuge in Arlington aber nicht nur mit dem Himmelsspektakel, bei der sich der Mond zwischen Sonne und Erde schob, belohnt, sondern auch mit einer vermeintlichen Begegnung mit der dritten Art.

????RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds ⚠️ pic.twitter.com/9Syu9hyPKK