Krimi-Fan zerstückelte ''aus Neugierde'' Englischlehrer

Jung Yoo-jung, eine 23-jährige Frau, die von Krimis und Romanen fasziniert ist, wurde für einen grausamen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Tat wurde von ihrer reinen Neugier getrieben, wie vor Gericht enthüllt wurde.

Unfassbare Tat

Mit Hilfe einer Smartphone-Anwendung wählte die arbeitslose Jung ihr Opfer, einen Englischlehrer, sorgfältig aus. Unter dem Vorwand, die Mutter eines Gymnasiasten zu sein, der Englischunterricht benötigte, knüpfte sie Kontakt zu einer 26-jährigen Lehrerin aus Busan.

Gekleidet in einer Schuluniform, verübte Jung einen brutalen Angriff in der Wohnung der Lehrerin. Über 100 Mal stach sie auf das Opfer ein, zerstückelte die Leiche und entsorgte Teile davon in einem abgelegenen Park, alles, um ihre morbide Neugier zu befriedigen.

Ein Taxifahrer, der Verdacht schöpfte, alarmierte die Polizei nachdem er einen blutgetränkten Fahrgast befördert hatte. Jung versuchte, ihre Spuren zu verwischen, behielt jedoch persönliche Gegenstände des Opfers. Die Behauptung von Halluzinationen überzeugte das Gericht nicht, da das Verbrechen sorgfältig geplant war.

Der Richter betonte, dass dieser Mord die Gesellschaft in Angst versetzt habe und das Vertrauen in die Gemeinschaft untergrub. Trotz der Legalität der Todesstrafe in Südkorea wurde lebenslange Haft verhängt, da die letzte Hinrichtung im Land 1997 stattfand.