Altes Ehepaar hatte scharfe Kriegsbombe 40 Jahre als Deko

Glücklicherweise konnte die Bombe bewegt werden und wurde von den Behörden gesprengt.

Mehr als 40 Jahre lang bewahrte ein Ehepaar im Vereinigten Königreich eine vermeintliche Raketenattrappe als Gartendekoration auf. Letzte Woche wurde sie von einem Bombenentschärfungsteam gesprengt.

40 Jahre als Deko verwendet

Die früheren Hausbesitzer hatten sie zurückgelassen, und als Herr Edwards einige Jahrzehnte später einzog, ließen sie sie nicht nur dort, sondern strichen sie auch rot an, damit sie zu ihren Fenstersimsen passte. Er behauptet, Kinder hätten damit gespielt und häufig mit ihren Schaufeln darauf geschlagen, um den Schlamm zu beseitigen.

"Wir leben seit 41 Jahren in diesem Haus, haben es all die Jahre gekannt, und ich habe dem Bombenentschärfungskommando gesagt: 'Wenn Sie die Straße evakuieren, werden meine Frau und ich unser Haus nicht verlassen - wir bleiben hier... Wir werden mit unserem Haus und allem, was dazugehört, verschwinden'", sagte er.