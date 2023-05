Mann verwandelt sich in Hund und lebt in Käfig

Ein Mann 'verwandelte' sich in einen Collie und lebt nun in einem Käfig, um seinen Traum vom Hund sein zu verwirklichen.

Es ist an Kuriosität kaum zu überbieten, dass sich ein Mann absichtlich in einen Hund transformieren möchte und eben wie das Tier leben möchte. Toco, so der Mann des Japaners, ließ sich für rund 13.000 Euro ein Collie-Kostüm anfertigen, in welches er perfekt passte. Der Möchtegern-Hund erzählt nun auf YouTube von seinem Leben, wo er kürzlich verriet, dass er sich einen riesigen Käfig zugelegt hat, um das Leben eines Hundes zu führen.

In Käfig eingesperrt

Laut Tocos Video ist er als Hund "in einem Käfig eingesperrt", anstatt frei im Haus zu leben. In einigen der Clips ist zu sehen, wie er sich nachts in seiner winzigen Zelle einschließt, an den Gitterstäben herumfummelt und genau wie ein Collie-Hund darum bittet, herausgelassen zu werden.

Wird an die Leine genommen

Er wird an die Leine genommen, um sich auf einen Spaziergang vorzubereiten, und er demonstriert sogar, was für ein guter Hund er ist, indem er ein Spielzeug im Austausch für ein paar Kopfkratzer anbietet.

© Ich möchte ein Tier sein/Youtube ×

In einem anderen seiner Videos erklärte Toco, dass er "seit seiner Kindheit den vagen Traum hatte, ein Tier zu werden" und dass dies der Grund dafür war, dass er eine Pause vom menschlichen Leben einlegen wollte. "Das ist passiert, als ich meinen Traum verwirklicht habe. Seit ich mich erinnern kann, wollte ich ein Tier sein", fügte er hinzu.