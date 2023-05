Zwei 10-Jährige arbeiteten bei McDonald's bis spät in die Nacht

Zwei 10-Jährige arbeiteten manchmal bis spät in die Nacht in einer McDonald's-Filiale. Dem Spuck wurde nun aber ein Ende gesetzt.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, arbeiteten zwei 10-jährige Kinder in einem McDonald's-Restaurant in Louisville - manchmal bis 2 Uhr morgens. "Ermittler der Wage and Hour Division des Ministeriums fanden zwei 10-jährige Arbeiter in einem McDonald's-Restaurant in Louisville unter vielen Verstößen gegen die Bundesarbeitsgesetze, die von drei McDonald's-Franchise-Betreibern in Kentucky begangen wurden", heißt es in der Mitteilung. "Die Ermittler stellten außerdem fest, dass zwei 10-jährige Kinder beschäftigt - aber nicht bezahlt - wurden und manchmal bis 2 Uhr nachts arbeiteten.

Verstoß gegen Arbeitsgesetze

Tiffanie Boyd, Senior Vice President und Chief People Officer bei McDonald's USA, sagte gegenüber CNN: "Diese Berichte sind inakzeptabel, zutiefst beunruhigend und verstoßen gegen die hohen Erwartungen, die wir an die gesamte Marke McDonald's stellen ... Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass unsere Franchisenehmer über die notwendigen Ressourcen verfügen, um sichere Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter zu schaffen und die Einhaltung aller Arbeitsgesetze zu gewährleisten."

"Kinder nur bei Eltern zu Besuch"

Der Franchisenehmer Bauer Foods LLC bestätigte gegenüber CNN, dass es sich bei den beiden angeblich beschäftigten 10-Jährigen um die Kinder eines Nachtmanagers handelte, die ihre Eltern bei der Arbeit besuchten und vom Management des Franchisenehmers nicht für den Aufenthalt in diesem Teil des Restaurants zugelassen waren.