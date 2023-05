Mann (20) tötet Kontrahenten (18), weil er Lach-Emoji unter Posting setzt

Ein Mann wurde nach einem hitzigen Austausch in den sozialen Medien erschossen und eine Frau verletzt.

Isiah Craig Fitzgerald aus Missouri, 18, wurde nach einem Wortgefecht auf Facebook getötet, das durch seine Reaktion auf das Profilfoto von Tanner Watkins und seiner Freundin ausgelöst wurde. Watkins, 20, und Kaleb M. Ramsey, 18, wurden verhaftet und wegen Mordes, dreifacher Körperverletzung, vierfachen unrechtmäßigen Waffengebrauchs und bewaffneter krimineller Handlungen angeklagt, berichtet KFVS.

Schüsse mit AK-47 abgegeben

Berichten zufolge wurde Fitzgerald ins Gesicht geschossen und noch am Tatort für tot erklärt. Das andere Opfer, eine 18-jährige Frau, wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. "Sie kommunizierten über soziale Medien und es sah so aus, als wollten sie sich an einem Ort treffen, um sich zu prügeln", sagte Chief Jim McMillen.

"Wir hatten ein paar verschiedene Gewehre, die dabei benutzt wurden, und auch ein paar Pistolen", sagte McMillen. Gerichtsdokumente, die KVFS vorliegen, besagen, dass ein Gewehr vom Typ AK-47 verwendet wurde, um mehrere Schüsse auf einen Chevy Malibu abzugeben.

Emoji als Auslöser

Screenshots zufolge hat Watkins ein Profilbild von sich und einer Frau auf Facebook gepostet, unter dem ein Emoji zum Lachen zu sehen ist. "Was ist lustig", schrieb Watkins, gefolgt von drei weiteren Nachrichten. "Du bist immer für einen Spaß zu haben", fuhr er fort, bevor er mit einem Emoji, das einen Daumen nach oben und eine Zielscheibe zeigt, sagte: "Ich bin bereit".