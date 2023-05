Eine Sexpertin sagt, dass es gut ist, Sex mit dem oder der Ex zu haben, solange man drei Regeln befolgt

Dr. Nicole McNichols, auch bekannt als "The Sex Professor", ist dafür bekannt, Sex- und Beziehungstipps mit ihren über 24.000 Instagram-Followern zu teilen. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag machte sie ein überraschendes Geständnis über die Rückkehr zu einem Ex.

Mehrere Beweggründe

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag machte sie ein überraschendes Geständnis über die Rückkehr zu einem Ex und behauptete, dass dies manchmal eine gute Idee sein kann. Sie behauptet, dass es Gründe gibt, warum es mehr als nur angenehm sein kann - angefangen damit, dass man den Körper des anderen ziemlich gut kennt, über die Sehnsucht und sich wieder zu treffen.

Dr. Nicole sagte, dass "Kommunikation und Respekt" der Schlüssel sind, wenn man sich mit ehemaligen Flammen einlässt. Auf Instagram sagte sie: "Im richtigen Kontext kann sich Sex mit einem Ex tröstlich und vertraut anfühlen. Solange Sie beide die Trennung relativ gut überstanden haben, einander noch vertrauen und respektieren und keine Restwut hegen. Mit einem Ex zu schlafen, kann sich befriedigend und sicher anfühlen. Nummer zwei: Sie kennen bereits den Körper des anderen. Ihr wisst beide, was der andere mag, was er nicht mag, was Spaß machen könnte und was definitiv vom Tisch ist. Außerdem wissen Sie bereits, wie Sie die sexuellen Signale des anderen deuten können, was den Sex einfach besser macht."

Dutzende Reaktionen

"Drittens: Sex mit dem Ex kann ein Teil des Prozesses sein, wieder zusammenzukommen, wenn Sie beide daran interessiert sind. Beim Sex findet eine Menge Kommunikation statt, auch wenn keine Worte gesprochen werden."



Der Instagram-Clip hat Hunderte von Likes erhalten - aber die Menschen scheinen unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema zu haben.