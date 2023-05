Auto fliegt 50 Meter durch die Luft und schlägt in Sporthalle ein

Kurioser Unfall eines Mercedes-Fahrers. Der Mann war viel zu schnell unterwegs und touchierte den Randstein an einem Kreisverkehr. Er hob wie ein Flugzeug ab und schlug in einer Basketballhalle ein.

Eine Mercedes-Benz Limousine ist in Belgien auf spektakuläre Weise verunglückt. Der Fahrer war viel zu schnell unterwegs und traf den Rand des Kreisverkehres und flog durch die Mauer eines Basketball-Sportzentrums. Der Unfall, der von der Videoüberwachung aufgezeichnet wurde, ereignete sich kurz nach dem Ende einer Trainingseinheit, als sich die Spieler in der Umkleidekabine befanden.

© Mattisamazing33/twitter

Fahrer zu schnell unterwegs

Der Aufprall verursachte erhebliche strukturelle Schäden am Gebäude, nachdem er den oberen Teil der Wand der Sporthalle getroffen hatte. Laut Google Maps beträgt die Entfernung zwischen dem Kreisverkehr und der Sporthalle etwa 50 Meter, was fast der doppelten Länge eines Basketballfeldes entspricht. Überhöhte Geschwindigkeit war eindeutig ein Faktor bei dem Unfall.

Fotos, die auf der Social-Media-Plattform Twitter geteilt wurden, zeigen umfangreiche Schäden sowohl am Auto als auch an der Sporthalle - und veranschaulichen den Abstand zwischen dem Kreisverkehr und der Gebäudewand. Der Fahrer, bei dem es sich um einen örtlichen Fußballspieler handelt, überlebte und wurde ins Krankenhaus gebracht, während in der Sporthalle niemand verletzt wurde.