Darum verlässt Ozzy Osbourne die USA

Nachdem der Sänger und Soap-Star Ozzy Osbourne jahrzehntelang in den USA wohnte, will er nun wieder nach Großbritannien zurückkehren. Den Grund gibt er auch bekannt.

Der Black-Sabbath-Sänger und seine Frau Sharon, die beide gebürtige Engländer sind, sagen, dass sie wegen der hohen Anzahl an Waffengewalt in den USA über den großen Teich ziehen werden.

Ich habe es satt, dass jeden Tag Menschen getötet werden", sagte die Rocklegende in einem Interview mit dem Guardian. Gott weiß, wie viele Menschen bei Schulschießereien erschossen wurden. Und dann war da noch diese Massenschießerei in Vegas bei diesem Konzert... Es ist f*cking crazy.'

Weiter sagte er, er wolle nicht "in Amerika sterben" und auf Forest Lawn begraben werden, einem Hollywood-Friedhof, auf dem schon viele berühmte Persönlichkeiten begraben wurden.

Sharon Osbourne, ehemaliger Reality-Star und Co-Moderatorin von "The Talk", schloss sich der Argumentation ihres Mannes an und sagte: "Amerika hat sich so drastisch verändert. Es sind überhaupt nicht mehr die Vereinigten Staaten von Amerika". Sie sagte, dass das Land nicht geeint sei und nannte es einen "sehr seltsamen Ort, an dem man im Moment lebt".