Pflegerin verwechselte Spülmittel mit Saft: Seniorin (93) tot

Eine 93-jährige demenzkranke Großmutter starb, nachdem sie "versehentlich vergiftet" wurde, als ihr das Heimpersonal statt Saft Spülmittel servierte.

Es war eine Verwechslung mit fatalen Folgen. Eine Pflegerin verwechselte das Spülmittel mit einem Saft. Die alte Dame bekam den falschen Drink verabreicht und verstarb an den Folgen. Die achtfache Mutter, die 20 Enkelkinder hatte, ist eine von drei Bewohnern der Atria Park Senior Living Facility in San Mateo, Kalifornien.

Marcia

Cutchin

KRON-TV

Das Personal wurde suspendiert, während die Polizei die Tragödie untersucht, die sich am Samstag ereignete. Nach Angaben der New York Post sagte, die Tochter von Frau Maxwell, dass es sich bei der Substanz um eine alkalische Lösung handelt, die Proteine frisst. "Vielen Menschen, wie meiner Mutter, muss man einen Becher an den Mund halten und ihn ihr in den Mund kippen", sagte sie dem lokalen Fernsehsender KRON-TV. Das Pflegeheim bestätigte, dass drei Bewohner ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem ihnen fälschlicherweise Geschirrspülmittel als Saft serviert worden war, und sprach der Familie von Frau Maxwell sein aufrichtiges Beileid aus. Die Polizei untersucht nun den fatalen Vorfall.