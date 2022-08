'Größte Antilope der Welt' spießt Zoowärter auf

Im schwedischen Tier- und Vergnügungspark Oland wurde ein Tierparkmitarbeiter von einer riesigen Antilope aufgespießt.

Die größte Antilope der Welt wurde für den Tod eines Mitarbeiters verantwortlich gemacht. Der Zoowärter soll im Gehege der Antilope in Schweden gewesen sein, als er die Tiere in ihre Ställe führte.

Berichten zufolge wurde der Angestellte am Wochenende nach Ladenschluss im Oland Tier- und Vergnügungspark in Schweden aufgespießt. Der Parkangestellte Richard Berglund sagte, er habe seinem Kollegen geholfen. Er sagte, sie seien dabei gewesen, die Tiere in ihre Ställe zu bringen, als sein Freund am Ende des Tages angegriffen wurde.

Die Ermittler erklärten, der Vorfall werde als "Arbeitsunfall" untersucht, was dem üblichen Verfahren entspricht. Die Identität und die Staatsangehörigkeit des Opfers wurden noch nicht bekannt gegeben, berichtet The Sun.

Nach Angaben auf der Website des Parks ist die Anlage jetzt für die Saison geschlossen.