Experten warnen vor diesem Sex-Trend

Ein neuer Sex-Trend sorgt vor allem auf TikTok für Furore: Experten warnen nun aber vor dramatischen Folgen.

Regelmäßig sorgen neue Sex-Trends für Furore und erobern auch die heimischen Schlafzimmer. In den letzten Monaten hat "Free Use Sex" in den sozialen Medien, insbesondere auf Plattformen wie TikTok, zunehmend an Popularität gewonnen. Bei diesem Trend geht es darum, dass Partner jederzeit und überall sexuelle Handlungen aneinander ausüben können, ohne vorherige Zustimmung einzuholen. Experten warnen nun eindringlich vor den Gefahren dieses Trends.

Experten warnen

Die Idee, dass ein Partner jederzeit und ohne vorherige Zustimmung sexuelle Handlungen ausführen kann, öffnet Tür und Tor für Missbrauch und das Ignorieren von Grenzen und Einverständniserklärungen. Weiters wird davor gewarnt, dass Free Use Sex die Einvernehmlichkeit und den Respekt in sexuellen Beziehungen untergraben kann. Die Idee, dass "Nein" nicht mehr als gültiges Wort gilt und dass sexuelle Handlungen ohne jegliche Einschränkungen ausgeführt werden können, schafft ein gefährliches Umfeld, in dem das Risiko von Übergriffen und Gewalt zunimmt.

Darüber hinaus kann Free Use Sex zu emotionalen Schäden führen und das Vertrauen zwischen Partnern beeinträchtigen. Wenn eine Person das Gefühl hat, dass ihre Grenzen nicht respektiert werden und sie keine Kontrolle über ihre eigenen sexuellen Handlungen hat, kann dies zu einer tiefen Verletzung des Vertrauens und zu psychischen Belastungen führen.

Echte, gesunde Beziehungen basieren auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Einvernehmlichkeit. Der Trend des Free Use Sex stellt diese Grundprinzipien in Frage.