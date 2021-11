Weil er aufs Handy schaute: 12-Jähriger von U-Bahn überfahren

Großeinsatz in der Seestadt: Ein 12-Jähriger übersah das Ende des Bahnsteigs, weil er aufs Handy starrte – und wurde von der ankommenden U-Bahn überrollt.

Kurz vor 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: In der U2-Station Seestadt war ein Bub auf die Gleise gestürzt und von der U-Bahn überfahren. Augenzeugen zufolge soll der 12-Jährige am Handy rumgetippt haben, beim Gehen das Bahnsteigende übersehen haben und auf die Gleise gestürzt sein. Genau in diesem Augenblick fuhr die U-Bahn ein und überrollte den Jungen. Er dürfte jedoch Glück im Unglück gehabt haben: Wie durch ein Wunder wurde er nicht von den Rädern erfasst. Der 12-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus geflogen. Er befindet sich allerdings nicht in Lebensgefahr

Wegen des Rettungseinsatzes in der Station Seestadt fährt die Linie U2 derzeit nur zwischen Schottentor und Aspern Nord.