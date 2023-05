Porsche will Benzin durch Luft und Wasser ersetzen

Der Autohersteller hat im Dezember 2022 zum ersten Mal einen 911er mit einem neuen synthetischen Kraftstoff betankt, der aus Luft und Wasser besteht.

Der eFuel wurde von einem Unternehmen namens Highly Innovative Fuels entwickelt, in das der Autohersteller investiert hat, um sich dagegen abzusichern, dass er in einer kohlenstofffreien Zukunft gezwungen sein wird, ausschließlich elektrisch zu fahren. Das Unternehmen stellt den Kraftstoff in einer windbetriebenen Anlage in Punta Arenas, Chile, nahe der Spitze Südamerikas, her, wo der Wind durchschnittlich 270 Tage im Jahr weht.

Keine Modifikation notwendig

Der Kraftstoff kombiniert Kohlenstoff aus der Atmosphäre mit Wasserstoff aus dem Wasser, um Methan zu erzeugen, das in einen Kraftstoff umgewandelt wird, der genauso funktioniert wie Benzin. Ein Porsche-Sprecher sagte gegenüber Fox News Digital, dass der 911er, der für die Demonstration verwendet wurde, keine Modifikationen benötige und dass praktisch jedes Benzinauto damit fahren könne.

Da für seine Herstellung genauso viel Kohlendioxid benötigt wird, wie bei seinen Emissionen ausgestoßen wird, handelt es sich im Grunde um einen Netto-Null-Kraftstoff, der im Rahmen künftiger Emissionsvorschriften für eine breite Verwendung zugelassen werden könnte. Porsche, andere Sportwagenhersteller und sogar die Formel 1 haben seine Einführung untersucht, um die Leistungs- und Unterhaltungsvorteile von Verbrennungsmotoren in ihren Produkten zu erhalten.