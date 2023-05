Mitarbeiter betrog Apple: SO lange muss er ins Gefängnis

Dieser Versuch ging nach hinten los. Ein Mitarbeiter von Apple wollte die Firma betrügen, wurde aber ertappt. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und muss über 19 Millionen US-Dollar zurückzahlen, weil er dem Unternehmen durch verschiedene Betrugsversuche rund 17 Millionen US-Dollar gestohlen hat.

Arbeitete lange für Apple

Der Mitarbeiter arbeitete zwischen 2008 und 2018 als Einkäufer in der globalen Service-Lieferkette von Apple und gab zu, Schmiergelder angenommen, Teile gestohlen, Rechnungen aufgebläht und Apple nicht gelieferte Waren in Rechnung gestellt zu haben. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe muss er 17.398.104 US-Dollar an Apple und 1.872.579 US-Dollar an die Steuerbehörde IRS für die von ihm geschuldeten Steuern zurückzahlen.