In hüfthohen Wasser

Der Hai-Angriff ereignete sich am Wochenende in Daytona Beach in nur hüfthohen Wasser.

Tasa Summers (40) wurde am Wochenende von einem Hai angegriffen. Die 40-Jährige verbrachte den Samstag mit ihrem Freund in Daytona Beach, Florida. Die Hai-Attacke ereignete sich im hüfthohen Wasser. "Davor habe ich nichts im Wasser gesehen, bis er mich gebissen hat. Ich fing an zu schreien und lief los", sagt Summers gegenüber dem Fernsehsender "Wesh2". "Ich habe versucht nicht zurück ins Wasser zu fallen, weil ich nicht wusste, ob er meinen Arm oder einen anderen Körperteil attackieren würde." Die Menschen vor Ort wären sehr hilfsbereit gewesen. Glücklicherweise war auch eine Krankenschwester anwesend. "Sie benutzte den Gürtel eines Hotelangestellten, um einen Druckverband anzulegen", sagt Summers. Die 40-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wunde reichte vom linken Schienbein bis hinunter zum Knöchel und musste mit acht Stichen genäht werden.