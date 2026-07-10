Lotto-Drama: 14 Millionen landeten im Müll

Für Kath Main aus Wales könnte sich ein Lottogewinn in einen Albtraum verwandelt haben.

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Die 46-Jährige ist überzeugt, den Jackpot der britischen National Lottery in Höhe von 12 Millionen Pfund (rund 14 Millionen Euro) geknackt zu haben – doch der entscheidende Lottoschein könnte im Müll gelandet sein.

Den Tippschein hatte ihre Mutter Fiona Williams für sie gekauft. Nach der Ziehung am 6. Juni ließ sie ihn in einem Geschäft der Supermarktkette Londis überprüfen. Das Prüfgerät zeigte angeblich keinen Gewinn an. Weil der Schein als wertlos galt, wurde er nach Angaben der Familie entsorgt.

Doch kein Gewinner?

Kurz darauf wurde bekannt, dass der Jackpot dieser Ziehung nicht abgeholt worden war. Kath Main überprüfte daraufhin die Gewinnzahlen – und stellte fest, dass sie exakt mit ihren Zahlen übereinstimmten: 8, 10, 26, 30, 35 und 42. Diese Kombination habe sie bereits seit rund 20 Jahren gespielt.

Verzweifelt wandte sie sich an ihre Mutter: "Du hast doch den Lottoschein abgegeben?" Die Mutter bestätigte dies, erklärte aber, das Gerät habe keinen Gewinn angezeigt. Daraufhin habe sie den Schein wegwerfen lassen.

Trotz des fehlenden Originals gibt Main nicht auf. Sie legte der Lotteriegesellschaft Allwyn einen Kaufnachweis sowie Überwachungsvideos vor, die den Kauf des Scheins belegen sollen. Das Unternehmen prüft nun den Fall nach einem speziellen Verfahren für verlorene oder zerstörte Lose.

Auch der Ladenbesitzer hält einen Fehler des Prüfgeräts für möglich. Bis zu 30 Tage könnte die Entscheidung dauern. Für Kath Main geht es um einen der größten möglichen Gewinne – und die Frage, ob ein Millionenschatz tatsächlich im Müll verschwunden ist.