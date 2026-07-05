Baby Axyl wiegt mit acht Monaten fast 18 Kilo

Das Baby Axyl kommt aus dem US-Bundesstaat North Carolina und wächst sehr schnell. Der acht Monate alte Bub wiegt fast 18 Kilogramm.

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In den sozialen Medien sorgt derzeit ein acht Monate altes Baby aus North Carolina für viel Aufsehen. Der Grund: Der "kleine" Axyl wiegt schon fast 18 Kilogramm und ist doppelt so schwer als die meisten Gleichaltrigen.

Seine Mutter Jessica High berichtet, dass er in nur einem halben Jahr mehr als das Fünffache seines Geburtsgewichts zugenommen hat. Bei seiner Geburt brachte Axyl rund 3,29 Kilogramm auf die Waage. Nach sechs Wochen wog der Bub 6,07 Kilogramm. Mit sechs Monaten hatte er schon 15,17 Kilogramm.

Wiegt das Doppelte des Durchschnittsgewichts

Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO angibt, entspricht dies fast dem Doppelten des Durchschnittsgewichts für sein Alter. Die Mutter bemerkte schon früh, dass Axyl schneller wächst als ihre restlichen Kinder. Laut "l’essentiel" hat Jessica mit der Kinderärztin ihre Sorgen besprochen. Diese konnte Entwarnung geben. Der Bub ist gesund und sein einzigartiges Wachstum ist nicht gefährlich.

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Das schnelle Wachstum von Axyl ist im Alltag auffällig. Die Kleidung passt ihm nur wenige Wochen. Kurz nach der Geburt griff Jessica High zu Kleidung, die eigentlich für fünfjährige Kinder gedacht ist. Die Mutter kauft inzwischen nur noch das Nötigste, um Geld zu sparen.

Gespaltene Reaktion

Seitdem Axyl im Internet berühmt wurde, wird die Familie häufig auf ihr Baby angesprochen. Dabei erhalten sie gespaltene Reaktionen. Einige bewundern den Bub. Andere kritisieren die Mutter. Sie werfen ihr vor, Axyl zu viel zu füttern. Jedoch stellt Jessica klar, dass sie hauptsächlich Unterstützung aus ihrem Umfeld und von Menschen aus aller Welt erfährt.

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Bis auf sein schnelles Wachstum ist der Bub ein gewöhnliches Baby. Er ist ruhig, fröhlich und neugierig. Laut der Mutter lacht Axyl viel, bringt gerne andere zum Lachen und ist sehr anhänglich.