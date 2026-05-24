Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
polizei deutschland
© Getty Images

Auf Motorrad

Polizist als Raser gestoppt: Führerschein weg

24.05.26, 23:51
Teilen

Ein Polizist ist in der deutschen Hauptstadt Berlin mit seinem Motorrad so schnell zur Arbeit gefahren, dass ihn Kollegen als Raser aus dem Verkehr zogen.  

Er war den Einsatzkräften gemeinsam mit einem anderen Motorradfahrer auf einer Autobahn aufgefallen. Beide Biker seien Samstag früh "mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit" an den Polizisten vorbeigefahren, teilte die Exekutive am Sonntag mit.

Die Beamten folgten den Motorrädern mit eingeschaltetem Blaulicht, hatten jedoch Probleme zu ihnen aufzuschließen, wie es hieß. Als der Verkehr dichter wurde, hätten die Biker stark gebremst. Die Einsatzkräfte schlossen nun auf - und überprüften die Männer und ihre Fahrzeuge.

Die Führerscheine wurden beschlagnahmt. "Bei einem der Männer handelt es sich um einen Berliner Polizisten, der auf dem Weg zum Dienst war", hieß es weiter in der Mitteilung. Der andere Mann ist 23 Jahre alt. Beide erhielten eine Anzeige wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen