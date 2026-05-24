Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Hunderttausende Gläubige nehmen ab Montag in Mekka an der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch teil.

Das mehrtägige Großereignis in der saudi-arabischen Stadt gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Dabei schreiten die Gläubigen um die Kaaba, einen würfelförmigen Bau im Zentrum der Großen Moschee, und absolvieren eine Reihe von religiösen Ritualen.

Die Kaaba, das "Haus Gottes", ist das zentralste Heiligtum im Islam. Trotz des Iran-Kriegs sind nach Angaben der saudi-arabischen Behörden mehr als 1,5 Millionen Pilger aus dem Ausland zum Hadsch angereist. Die US-Botschaft in Riad hatte ihren Bürgern wegen der unsicheren Lage geraten, nicht an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Seit April gilt eine brüchige Waffenruhe in dem Krieg, in dem der Iran auch mit den USA verbündete Golfstaaten wie Saudi-Arabien angegriffen hatte.