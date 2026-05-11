Streit um Muttertagsgeschenk eskaliert: Wiener zieht Messer

Ein 35-Jähriger drehte völlig durch und ging mit einem Messer auf seine Ex-Freundin und deren Mutter los.

Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Sonntag in einer Wohnung im 21. Wiener Gemeindebezirk ab.

Eine 35-Jährige besuchte gemeinsam mit ihren beiden Kindern sowie ihrer Mutter ihren gleichaltrigen Freund. Gegen 14.30 Uhr brach ein Streit zwischen dem Pärchen sowie der Mutter der Frau aus: Dabei ging es laut Aussage des 35-Jährigen um das Muttertagsgeschenk.

Ex-Freundin verprügelt

Die Situation eskalierte, die beiden beendeten die Beziehung. Der Wiener geriet so sehr in Rage, dass er ein Messer zog und damit Mutter und Tochter bedrohte. Zudem verprügelte er die 35-Jährige.

Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei. Die Uniformierten nahmen den Angreifer vorläufig fest. Zudem wurde gegen den 35-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Auch Opfer angezeigt

Seine 35-jährige Ex-Freundin wurde ebenfalls angezeigt, da in der Wohnung eine geringe Menge Cannabiskraut vorgefunden wurde. "In weiterer Folge verweigerten alle Beteiligten die Aussage", so die Wiener Polizei.

Da sich während des Vorfalls auch die beiden Kinder der Frau in der Wohnung befanden, wurde die Wiener Kinder- und Jugendhilfe informiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige des Tatverdächtigen auf freiem Fuß.