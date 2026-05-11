Autofahrer krachte ungebremst in Baustelle

Die Beifahrerin (86) erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr.

Stmk. Zu dem schrecklichen Unfall kam es am Sonntag in Wollsdorf im Bezirk Weiz. Ein 83-jähriger Autolenker war am späten Vormittag mit seiner Frau von Gleisdorf in Richtung Weiz unterwegs.

Horror-Crash in Wollsdorf im Bezirk Weiz. © FF St. Ruprecht an der Raab

Der Pensionist verlor aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Brückenbaustelle die Kontrolle über seinen Wagen, durchstieß eine Absperrung und prallte gegen ein Betonelement. Laut Zeugen sei das Auto ungebremst in den Baustellenbereich gefahren. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Horror-Crash in Wollsdorf im Bezirk Weiz. © FF St. Ruprecht an der Raab

Horror-Crash in Wollsdorf im Bezirk Weiz. © FF St. Ruprecht an der Raab

Ehefrau ins Spital geflogen

Der verletzte Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Seine lebensgefährlich verletzte Frau wurde von einem Notarztteam versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.