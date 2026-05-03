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Photovoltaik auf Schiene: Wiener Linien und Wien Energie errichten 15 neue Solarkraftwerke
© Wien Energie GmbH / Max Doeringer

Photovoltaik

Sonnenstrom für U2: Wiener Linien bauen 15 neue PV-Dächer

03.05.26, 13:45 | Aktualisiert: 03.05.26, 15:08
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Wien baut seine Öffis zu echten Sonnenkraftwerken um. Insgesamt soll der via PV gewonnene Sonnenstrom bald für 14 Erdumrundungen reichen. 

Die Wiener Linien und Wien Energie setzen ihre Photovoltaik-Offensive weiter fort und errichten bis Ende des Jahres gleich 15 neue Solaranlagen auf Dächern von U-Bahn-Stationen und Betriebsgebäuden. Damit wächst die Zahl der Anlagen auf insgesamt 44 an. Der produzierte Strom kann sich sehen lassen: Bis zu 7,7 Millionen Kilowattstunden jährlich werden erwartet. Das entspricht einer U-Bahn-Fahrleistung von rund 550.000 Kilometern, also fast 14 Erdumrundungen.

PV-Anlage Wiener Linien Solarstrom Sonnenenergie
© Wiener Linien / Max Döringer

Entstehen werden die neuen Anlagen vor allem an der violetten Strecke der U2 - riesige Dachflächen, die sich perfekt für Sonnenstrom eignen. Nach dem Ausbau wird rund jede zweite U2-Station eigenen Solarstrom erzeugen. Bereits jetzt profitieren Stationen, Werkstätten und Garagen von der grünen Energie vom Dach, zum Beispiel für Beleuchtungsanlagen oder Rolltreppen. Auch der Fahrbetrieb wird zunehmend mit lokalem Strom unterstützt.

Mit den neuen Anlagen steigt die erzeugte Leistung um gut ein Drittel. Seit dem Start der Offensive 2020 wächst das Netz stetig. Die ersten Anlagen wurden in Ottakring aufgebaut und an der Alten Donau. Mit Fortschreiten der Offensive rückt auch das große Ziel immer näher: Bis 2030 will Wien 800 Megawatt Photovoltaik-Leistung erreichen.

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