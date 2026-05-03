Donaustadtstraße: Anmelde-Start für 148 neue Gemeindewohnungen

Ab Montag können sich Wohnungssuchende mit einem gültigen Wiener Wohn-Ticket für 148 neue Gemeindewohnungen NEU in der Donaustadtstraße 35A bewerben, die in den kommenden Monaten fertiggestellt werden.

In der Donaustadt steht das nächste Wohnprojekt der Stadt Wien kurz vor der Finalisierung. Mit dem Start der Vergabe rückt mehr leistbarer Wohnraum für viele Wiener ein Stück näher. In der Donaustadtstraße 35A entstehen insgesamt 148 moderne Gemeindewohnungen, die Schritt für Schritt bezugsfertig werden.

"Die Stadt wächst und mit ihr die Anzahl der Gemeindewohnungen. Das ist enorm wichtig, weil leistbaren Wohnraum braucht es für Stabilität, Sicherheit und Chancen im Leben. Damit ist der soziale Wohnbau das Um und Auf für die hohe Lebensqualität und den Zusammenhalt in Wien, der mit gezielten Investitionen weiter konsequent ausgebaut wird", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

"Der Gemeindebau NEU in der Donaustadtstraße schafft mit hoher Alltagstauglichkeit und Gemeinschaftsinfrastruktur ein leistbares und lebenswertes Wohnumfeld für Familien, Kinder, ältere Menschen und Alleinerziehende", so die SPÖ-Politikerin weiter

Wohnqualität und soziale Durchmischung

Die Wohnungen sind auf unterschiedliche Lebenssituationen ausgelegt und reichen von 1- bis 4-Zimmer-Einheiten. Alle verfügen über private Freibereiche wie Balkone, Terrassen oder Loggien. Rund zehn Prozent sind barrierefrei gehalten. Dazu kommen Gemeinschaftsflächen wie ein zweigeschoßiger Raum mit Waschküche, eine Dachterrasse mit Kleinkinderspielplatz, ein helles Foyer sowie eine Tiefgarage und viele Abstellplätze für Fahrräder. Das soll Alltag und Zusammenleben spürbar erleichtern.

In der neuen Anlage wird auf moderne Wohnqualität und soziale Durchmischung gesetzt. Familien, Singles und ältere Menschen sollen hier gleichermaßen Platz finden und ein lebendiges Grätzel entstehen lassen. Ein weiteres großes Thema ist die Nachhaltigkeit. Das Projekt entsteht auf einer ehemaligen versiegelten Fläche und wird Teil eines neuen Quartiers entlang der Donaustadtstraße. Begrünte Fassaden, beschattete Bereiche sowie eine Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Bauteilaktivierung sorgen für eine umweltfreundliche Energieversorgung. Auch die Mobilität ist eindeutig auf Rad und Öffis ausgerichtet, um den motorisierten Verkehr im Grätzel dauerhaft zu entlasten.

"Der Gemeindebau NEU in der Donaustadtstraße ist ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung unseres Bezirks. Mit leistbaren Wohnungen, einem Kindergarten und attraktiven Frei- und Spielräumen entsteht hier ein Ort, der das Zusammenleben stärkt und die Lebensqualität für die Menschen in der Donaustadt nachhaltig verbessert", sagt Ernst Nevrivy (SPÖ), Bezirksvorsteher der Donaustadt.