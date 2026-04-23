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Stelzer und Wöginger
© APA/GEORG HOCHMUTH

Oberösterreich

ÖVP-Landesparteitag: Stocker-Grußworte und Stelzer-Kür

23.04.26, 22:02
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Landesparteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer stellt sich Freitagnachmittag beim 42. ordentlichen Parteitag der ÖVP Oberösterreich in Linz zum zweiten Mal der Wiederwahl.  

Einer seiner vier Vizes, ÖVP-Klubobmann August Wöginger, kandidiert nicht mehr, dafür tritt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer an. 1.500 Funktionäre werden im Design Center erwartet. Kanzler Christin Stocker soll die Grußworte sprechen.

Stelzer
© ÖVP

Christian Stocker
© APA/HELMUT FOHRINGER

Seit neun Jahren steht Stelzer an der Spitze der Landespartei und der Landesregierung. Auf dem Parteitag 2022, der coronabedingt online stattfand, erhielt er 97,1 Prozent der Delegiertenstimmen für den Vorsitz. Am Freitag wird auch der gesamte Landesparteivorstand gewählt. Erstmals beträgt der Frauenanteil 50 Prozent, 14 von 28 nominierten Mitgliedern sind weiblich. Der Parteitag ist zugleich der letzte vor den Landtagswahlen 2027. Eine programmatische Rede Stelzers wurde angekündigt.

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