Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 89.10 aktien up +1.02% Andritz AG 70.00 aktien up +2.19% BAWAG Group AG 153.00 aktien up +1.39% CA Immobilien Anlagen AG 25.900 aktien down -0.96% DO & CO Aktiengesellschaft 173.40 aktien down -2.36% EVN AG 28.350 aktien up +0.35% Erste Group Bank AG 100.00 aktien down -1.38% Lenzing AG 23.650 aktien down -1.46% OMV AG 58.45 aktien up +0.95% Oesterreichische Post AG 35.300 aktien up +0.57% PORR AG 40.250 aktien equal +0% Palfinger AG 36.650 aktien up +0.14% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.020 aktien up +0.14% SBO AG 36.650 aktien down -2.14% STRABAG SE 84.40 aktien down -2.09% UNIQA Insurance Group AG 15.860 aktien up +0.51% VERBUND AG Kat. A 64.35 aktien up +0.39% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -0.47% Wienerberger AG 24.860 aktien down -0.24% voestalpine AG 43.080 aktien down -0.51%
  1. oe24.at
  2. Business
Kronstorf
© APA/HELMUT FOHRINGER

18 Jahre Planung

Hier entsteht erstes Google-Rechenzentrum in Österreich

23.04.26, 19:19
Teilen

Nach 18 Jahren Planung ist am Donnerstag in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) offiziell der Spatenstich für ein Rechenzentrum des US-Konzerns Google gesetzt worden.  

2027 ist die Eröffnung vorgesehen, 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, teilte Geschäftsführerin Google Austria and Switzerland, Christine Antlanger-Winter, mit. Die Baukosten nannte sie nicht, sprach aber von einer "signifikanten Investition". Die Maximalkapazität für den Strombedarf betrage 150 Megawatt.

Die Geschäftsführerin betonte die hohe Energieeffizienz von Google-Datenzentren. So sei es in den vergangenen fünf Jahren gelungen, die Rechenleistung bei gleicher Energie um das Sechsfache zu steigern. 2030 solle Kronstorf CO2-frei sein.

Kronstorf Google-Rechenzentrum
© APA/HELMUT FOHRINGER

"Wichtiges Signal" zur Konjunkturbelebung

"Jetzt geht es los", freute sich nicht nur Antlanger-Winter in der Pressekonferenz im Vorfeld des Spatenstichs. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach von einem "wichtigen Signal", das der Weltkonzern in einer schwierigen Zeit ausgesendet habe und sprach ein "herzliches Dankeschön" ob der Konjunkturbelebung aus. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) bezeichnete den Tag als "Meilenstein für ein zukunftsfittes" Oberösterreich. Das Datencenter sei weltweit Nummer 37, in Europa Nummer 11 und für Österreich das erste, hob er hervor.

Kronstorf Google-Rechenzentrum
© APA/HELMUT FOHRINGER

Der Kronstorfer Bürgermeister Christian Kolarik (ÖVP) sieht in dem neuen Zentrum auch einen "Magnet für Betriebsansiedlungen" in der Region. So wie für Wien die Sachertorte oder für Linz die Linzer Torte gebe es nun für die Region Kronstorf eine Mehlspeise: den "Googlhupf". Der Hargelsberger Bürgermeister Christoph Lichtenauer (ÖVP) war erfreut, dass er für das seit Jahren geplante Projekt nun offiziell den Namen des Unternehmens aussprechen könne.

Nach Baustellenkontrolle vorübergehender Baustopp

Der Baubeginn, der schon vor dem offiziellen Spatenstich erfolgt war, verlief nicht glatt. Die Finanzpolizei habe bei einer Kontrolle der Baustelle 26 Übertretungen nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften, eine gewerberechtliche Übertretung sowie vier Verstöße nach dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz festgestellt, hatte das Finanzministerium Anfang März mitgeteilt. Der US-Konzern stoppte darauf die Bauarbeiten vorübergehend.

Die Geschäftsführerin betonte am Donnerstag, dass ausschließlich Subunternehmer betroffen gewesen seien. Mittlerweile seien entsprechende Compliance-Vereinbarungen ausverhandelt worden, um Verstöße künftig zu verhindern.

2008 hatte sich Google ein 70 Hektar großes Grundstück in Kronstorf gesichert, um dort das Datenzentrum zu errichten. Dann änderte der Konzern aber seine Pläne. Nachdem der IT-Riese der vertraglich festgelegten Bauverpflichtung nicht nachkam, wurde über den regionalen Inkoba-Verband (Interkommunale Betriebsansiedlung, Anm.) Kronstorf-Hargelsberg und die oberösterreichische Standortagentur Business Upper Austria die teilweise Rückabwicklung des Verkaufs in Gang gesetzt. Man einigte sich darauf, dass Google 50 Hektar behält, 20 Hektar wurden zurückgekauft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen