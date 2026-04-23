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Amazon
© Getty

Keine Bestätigung

Verwirrung um Amazon-Standort in Oberösterreich

Von
23.04.26, 14:20
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Der US-Onlinehändler Amazon soll eine Großinvestition im oberösterreichischen Reichersberg unweit der Grenze zu Bayern planen.  

Angedacht sei ein Neubau um 500 Millionen Euro, bis zu 1.500 Arbeitsplätze könnten so entstehen, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Mittwoch. Von Amazon selber war am Donnerstag auf Anfrage keine offizielle Bestätigung, sondern nur eine allgemeine Antwort zu erhalten.

In einem schriftlichen Statement hieß es: "Wir prüfen kontinuierlich mögliche neue Standorte und wägen bei der Entscheidung dafür eine Vielzahl von Faktoren ab. Schließlich möchten wir sichergehen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden mit einem Standort bestmöglich bedienen. Logistikprojekte brauchen Zeit und wir können ein Projekt erst bestätigen, wenn es ein gewisses Stadium erreicht hat. Dennoch gibt es Regionen in Österreich, in denen unsere Kapazität nicht ausreicht. Es wäre sinnvoll, dort die Flexibilität unseres Netzwerks irgendwann zu erhöhen, um unseren Prozess zu optimieren und letztlich näher an die Kundinnen und Kunden zu rücken."

Auch Wirtschaftslandesrat gibt sich bedeckt

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) gab sich am Rande einer Pressekonferenz zum Spatenstich für ein Google-Rechenzentrum in Oberösterreich auch bedeckt. Er freue sich über Interesse namhafter Konzerne für Ansiedlungen in Oberösterreich. Als Beispiel führte er dann Google an.

Im Innviertel solle "ein Standort mit hochautomatisierten Arbeitsplätzen für Forschung und Entwicklung entstehen", schreiben die OÖN. "Wir bestätigen Verhandlungen mit einem großen Spieler, die sich in der Anfangsphase befinden", sagt die zuständige "Wirtschaftspark Reichersberg GmbH" der Zeitung. Zu kursierenden Namen von Unternehmen könne man nichts sagen.

Der Ort liege in unmittelbarer Nähe zur Innkreis-Autobahn A8 mit der Anschlussstelle Ort im Innkreis. Auch die Nähe zu Deutschland sei für Logistikbetriebe und das produzierende Gewerbe attraktiv. In Reichersberg betreibt etwa der Luftfahrtzulieferer FACC zwei seiner sechs Produktionswerke in Oberösterreich.

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