TV
E-Paper
Business

Mega-Rechenzentren

Wie Gehirn: DAS ist Bezos neuer KI-Computer

OGR, TURIN, ITALY - 2025/10/03: Jeff Bezos, founder of Amazon, speaks on stage during the Italian Tech Week 2025. The Italian Tech Week is one of the most important technology events in Europe and it brings together over 15000 participants and more than 150 international speakers to discuss the latest developments in AI, space, climate, mobility, and health. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
© LightRocket via Getty Images
Künstliche Intelligenz verschlingt immer mehr Energie. Während Rechenzentren weltweit ausgebaut werden, suchen Forscher und Tech-Konzerne nach neuen Lösungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit dem rasanten Boom von Künstlicher Intelligenz steigt auch der Energiebedarf. Moderne KI-Systeme benötigen enorme Rechenleistung, die in riesigen Rechenzentren erbracht wird.

Experten warnen bereits davor, dass der Stromverbrauch von KI-Anwendungen in den kommenden Jahren deutlich zunehmen könnte.

Inspiration aus der Natur

Eine mögliche Lösung sehen Forscher ausgerechnet im menschlichen Gehirn. Denn obwohl das Gehirn Milliarden von Nervenzellen verarbeitet und komplexe Aufgaben löst, benötigt es dafür vergleichsweise wenig Energie. Genau dieses Prinzip wollen Wissenschaftler auf neue Computertechnologien übertragen.

Auch interessant

Wenig Interesse an der Fußball-WM in den USA

Fußball-Fieber: Public Viewing im Palais Auersperg

USA greifen Iran mit Vergeltungsschlägen an

Therme Wien: Erfrischung, Entspannung und Genuss

EX-FIFA-Boss entsetzt über Schiri-Skandal

Bezos investiert in neue Technik

Lauren Sánchez Bezos und Jeff Bezos. © Kevin Mazur/Getty Images for The

Auch Jeff Bezos unterstützt entsprechende Entwicklungen. Sein Interesse gilt sogenannten neuromorphen Computersystemen. Diese orientieren sich am Aufbau und der Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Satte 50 Millionen hat er bereits investiert.

Das Ziel: Computer und KI-Systeme sollen künftig deutlich effizienter arbeiten und dabei wesentlich weniger Strom verbrauchen.

Gehirn als Vorbild

Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern arbeiten neuromorphe Systeme nicht streng Schritt für Schritt. Stattdessen verarbeiten sie Informationen ähnlich wie Nervenzellen im Gehirn – flexibel und energieeffizient.

Forscher hoffen, dadurch die Leistungsfähigkeit von KI weiter steigern zu können, ohne dass der Energieverbrauch im gleichen Ausmaß wächst.

Wettlauf um die Zukunft der KI

Weltweit investieren Unternehmen und Forschungseinrichtungen Milliardenbeträge in neue Chip-Technologien. Wer eine Lösung für den steigenden Energiebedarf findet, könnte einen entscheidenden Vorteil im KI-Wettbewerb erhalten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Benko-Ehefrau zu Millionen-Strafe verurteilt

Porsche-Boss: 911er wird nicht elektrisch

450 Millionen! Banken-Knaller um Hypo

Mercedes steigt in Militär-Technologie ein

Wie Gehirn: DAS ist Bezos neuer KI-Computer

DAS wird jetzt bei McDonald's alles besser

Fußball-WM kurbelt Handel um 200 Millionen an

Krise: Deutsche Autobauer unter Druck

Mexikanische Hacker knacken Turnier in Wien

EU entlastet kleinere Unternehmen