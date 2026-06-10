WM 2026
Fußball-Fieber: Public Viewing im Palais Auersperg
Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür: Vom 11. Juni bis 19. Juli verwandelt sich der Garten des Palais Auersperg mit "PALAIS FREILUFT" in eine große Open-Air-Fanzone. Fußballfans können dort ausgewählte WM-Highlights kostenlos auf Großleinwand verfolgen und die größten Momente des Turniers mitten in Wien gemeinsam erleben.
"Die Fußball-Weltmeisterschaft schafft Momente, die man nicht alleine vor dem Fernseher erleben möchte. Es sind diese Augenblicke, in denen Hunderte von Menschen gleichzeitig aufspringen, jubeln, mitfiebern oder den Atem anhalten", so Projektleiter Paul Rittenauer (JPR Entertainment). Genau dieses Gemeinschaftsgefühl wünscht er sich auch für die WM-Übertragungen im Palais Auersperg.
Anpfiff
Los geht es am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Auf dem Programm stehen außerdem zahlreiche Top-Duelle wie England gegen Kroatien, Deutschland gegen die Elfenbeinküste, Frankreich gegen Norwegen sowie das große WM-Finale am 19. Juli.
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Streetfood, Sommerdrinks und WM-Feeling
Neben Fußball wartet auf die Besucher ein umfangreiches Gastronomie-Angebot mit Sushi, Pizza, Burgern, BBQ, Wiener Küche sowie Cocktails, Spritz-Variationen und sommerlichen Drinks.
Besonders groß ist das Interesse am österreichischen Nationalteam: Das WM-Gruppenspiel Österreich gegen Argentinien am 22. Juni ist bereits restlos ausverkauft.
Der Eintritt zu den Public Viewings ist frei, eine Reservierung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Bei stark nachgefragten Spielen empfiehlt sich jedoch ein frühes Kommen. Für Gruppen ab zehn Personen können Tische reserviert werden.
WM-Highlights im Palais Auersperg:
- Donnerstag, 11. Juni 2026, 21:00 Uhr: Mexiko vs. Südafrika (Eröffnungsspiel)
- Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr: Deutschland vs. Curaçao
- Mittwoch, 17. Juni 2026, 21:00 Uhr: England vs. Kroatien
- Samstag, 20. Juni 2026, 21:00 Uhr: Deutschland vs. Elfenbeinküste
- Montag, 22. Juni 2026, 19:00 Uhr: Argentinien vs. Österreich (ausverkauft)
- Dienstag, 23. Juni 2026, 21:00 Uhr: England vs. Ghana
- Mittwoch, 24. Juni 2026, 21:00 Uhr: Tschechien vs. Mexiko
- Freitag, 26. Juni 2026, 20:00 Uhr: Frankreich vs. Norwegen
- Sonntag, 19. Juli 2026, 21:00 Uhr: WM-Finale
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