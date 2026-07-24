Alt-Erlaa vor Energie-Revolution: Bis zu 100 Prozent weniger CO2

Der legendäre Wohnpark Alt-Erlaa in Wien steht vor einem Energie-Umbau der Superlative: Mehr als 9.000 Bewohner profitieren künftig von einem hochmodernen Heizsystem ohne Erdgas.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Wohnpark Alt-Erlaa in Wien-Liesing zählt zu den bekanntesten Wohnanlagen Österreichs – jetzt startet dort die größte Klimaschutz-Offensive seiner Geschichte. Gemeinsam mit der Stadt Wien treiben die GESIBA und die Alt-Erlaa AG eine umfassende Energiesanierung voran. Es geht darum, die gigantische Wohnanlage fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig die Heizkosten langfristig zu senken.

Kern des Projekts ist die Abkehr von fossilen Energieträgern. Künftig liefern rund 780 Erdwärmesonden, 18 Luftwärmetauscher und die Rückgewinnung von Wärme aus der Wohnungsabluft die notwendige Energie. Die bisherigen 38 Gaskessel werden durch insgesamt 60 moderne Wärmepumpen ersetzt. Zusätzlich werden alle Wohnungen technisch optimiert, damit das neue System auch wirklich hocheffizient arbeitet.

Auch die Gebäude modernisiert: Neue Fenster, bessere Dämmungen und weitere Maßnahmen sollen den Energiebedarf für Heizung und Warmwasser um rund 78 Prozent reduzieren. Die CO2-Emissionen können – je nach eingesetztem Strom – sogar um bis zu 100 Prozent sinken. Für die Mieter gibt es dadurch keine finanziellen Mehrbelastungen, langfristig sind sogar niedrigere Heizkosten zu erwarten. Damit präsentiert sich der Wohnpark mit seinen 3.182 Wohnungen einmal mehr als Vorzeigeprojekt für den klimafitten Wohnbau und zeigt, wie man erfolgreich in eine nachhaltige Zukunft gehen kann.

Stimmen zur Modernisierung

"Im Wohnpark Alt-Erlaa zeigt Wien gerade im ganz großen Stil, wie die Energiewende funktioniert", sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Hier werden über 3.000 Wohnungen auf einmal saniert und 780 Erdsonden für CO2-frei Heizen und Kühlen in den Boden gesetzt. Das ist ein Paradebeispiel für sozialen Klimaschutz. Denn diese Technologie schont nicht nur die Umwelt, sondern langfristig auch das Geldbörserl der Mieterinnen und Mieter. Der Wohnpark Alt-Erlaa ist ein Signal für ganz Wien: Wenn Dekarbonisierung in einem so riesigen Komplex möglich ist, dann ist sie überall möglich. Egal ob Altbau oder Neubau – es gibt für jedes Haus eine Lösung. Bis 2040 wollen wir die Stadt komplett von fossilem Gas befreien. Alt-Erlaa ist der beste Beweis dafür, dass diese Vision auch Realität wird."

"Mit der energetischen Sanierung vom Wohnpark Alt-Erlaa schlagen wir ein neues Kapitel der Wiener Wohnbauerfolgsgeschichte auf. Eine Dekarbonisierung in dieser Größenordnung ist im geförderten Wohnbau eine weltweite Pionierleistung! Raus aus der fossilen Wärmeversorgung bedeutet Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit für Generationen. Gleichzeitig wird durch die Sanierung der Energieverbrauch massiv reduziert. Der Wohnpark Alt-Erlaa steht damit auch in Zukunft für leistbares und qualitätsvolles Wohnen mit höchster Wohnzufriedenheit, für eine Bewohner*innenanzahl einer österreichischen Kleinstadt", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

"Alt-Erlaa war bei seiner Errichtung vor 50 Jahren ein visionäres Wohnbauprojekt. Mit dieser umfassenden Sanierung übernimmt die Wohnanlage erneut eine Vorreiterrolle – diesmal als Modell für die klimaneutrale Transformation großer Wohnquartiere", erklärt AEAG-Vorstand Paul Steurer. "Die Kombination aus thermischer Sanierung, Geothermie, Wärmepumpen und intelligenter Gebäudetechnik zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in bestehenden Wohnanlagen steckt." Und Bezirksvorsteher Gerald Bischof ergänzt: "Der Wohnpark Alt-Erlaa prägt seit 50 Jahren das Leben vieler Menschen in Liesing und steht für hohe Wohnqualität. Die thermische Sanierung ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Anlage. Sie trägt dazu bei, die bisher schon hohe Attraktivität des Wohnparks langfristig zu sichern."