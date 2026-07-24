Diese drei Regionen machen Kroatien zum Food-Hotspot

Kroatien ist längst mehr als ein Badeparadies. Von Trüffeln über Weltklasse-Scampi bis hin zu fangfrischen Austern: Diese drei Regionen sollten Feinschmecker unbedingt auf ihre Reiseliste setzen.

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Kroatien begeistert nicht nur mit traumhaften Stränden und glasklarem Wasser, sondern auch mit einer der vielfältigsten Küchen Europas. Von Trüffeln in Istrien über fangfrische Scampi in der Kvarner Bucht bis hin zu Austern und Peka in Dalmatien, diese drei Regionen sind ein Paradies für Genießer.

1. Istrien: Kroatiens Gourmet-Hotspot

Altstadt von Rovinj in Istrien, Kroatien © Getty Images

Die Halbinsel Istrien wird oft als die "kroatische Toskana" bezeichnet und das aus gutem Grund. Hier treffen italienische Pasta-Tradition, mediterrane Küche und regionale Spezialitäten aufeinander. Außerdem produziert die Region preisgekröntes Olivenöl, das regelmäßig zu den besten der Welt zählt.

Die kulinarischen Highlights

Motovun, Buzet und Grožnjan bilden das berühmte Trüffel-Dreieck. In den Wäldern des Mirna-Tals werden sowohl weiße als auch schwarze Trüffel gefunden, die auf vielen Speisekarten der Region zu finden sind. Auch die Küstenstadt Rovinj ist ein Pflichtstopp für Feinschmecker. Hier reiht sich ein ausgezeichnetes Restaurant an das nächste, darunter sogar ein Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant.

Das sollten Sie probieren:

Fuži oder Pljukanci – handgerollte Pasta mit Trüffelsauce,

– handgerollte Pasta mit Trüffelsauce, Maneštra – ein herzhafter istrischer Gemüse-Eintopf

– ein herzhafter istrischer Gemüse-Eintopf regionales Olivenöl und istrische Weine.

2. Kvarner Bucht: Europas Feinschmeckerregion 2026

Küstenstadt Baška auf der Insel Krk © Getty Images

Die Kvarner Bucht trägt den Titel "European Region of Gastronomy 2026" und überzeugt vor allem mit außergewöhnlichen Meeresfrüchten. Das Zusammenspiel aus salziger Meeresluft und den Bergen des Gorski Kotar schafft ideale Bedingungen für hochwertige regionale Produkte.

Die kulinarischen Highlights

Die elegante Küstenstadt Opatija und das benachbarte Fischerdorf Volosko sind bekannt für ihre erstklassigen Fischrestaurants und gehobene Küche direkt am Meer. Auch die Inseln Krk und Cres sind kulinarische Hotspots. Besonders berühmt ist das aromatische Lammfleisch, dessen Geschmack von den salzigen Wildkräutern geprägt wird, die die Tiere auf den Weiden fressen.

Das sollten Sie probieren:

Kvarner Scampi – gelten als einige der besten Scampi der Welt

– gelten als einige der besten Scampi der Welt Šurlice – traditionelle handgerollte Nudeln von der Insel Krk

– traditionelle handgerollte Nudeln von der Insel Krk Lamm von Krk oder Cres

3. Dalmatien: Frischer Fisch und traditionelle Peka

Altstadt von Hvar mit Küste, Insel und Bergen in Kroatien. © Getty Images

Entlang der dalmatinischen Küste dreht sich alles um frischen Fisch, Meeresfrüchte, aromatische Kräuter und hervorragende Weine wie den Plavac Mali. Die Küche ist schlicht, hochwertig und lebt von besten Zutaten.

Die kulinarischen Highlights

Die Kleinstadt Ston auf der Halbinsel Pelješac gilt als Austern-Hauptstadt Kroatiens. Die berühmten Austern aus der Bucht von Mali Ston werden oft direkt frisch vom Boot serviert. Auf den Inseln Korčula und Vis erlebt man die traditionelle dalmatinische Küche in urigen Konobas. Besonders auf Vis gehört die Komiška pogača, ein herzhaftes Fladenbrot mit Sardellen, Tomaten und Zwiebeln, zu den bekanntesten Spezialitäten.

Das sollten Sie probieren

Peka – langsam unter einer gusseisernen Glocke geschmortes Lamm, Kalbfleisch oder Oktopus

– langsam unter einer gusseisernen Glocke geschmortes Lamm, Kalbfleisch oder Oktopus Crni Rižot – schwarzes Tintenfisch-Risotto

– schwarzes Tintenfisch-Risotto Austern aus Mali Ston

Komiška pogača

Ob Trüffelpasta in Istrien, süße Kvarner Scampi oder fangfrische Austern in Dalmatien: Jede Region Kroatiens hat ihre ganz eigene kulinarische Handschrift. Wer das Land bereist, sollte sich deshalb nicht nur Zeit für traumhafte Buchten nehmen, sondern auch für seine außergewöhnliche Küche.