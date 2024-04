Diebstahlsopfer fand sein Rad auf Internet-Börse

Kannsnichtglauben.at: Ein 49-Jähriger, dem sein Rad gestohlen worden war, fand sein Bike wieder - im Internet angeboten von einem 16-Jährigen. Der die Beute aber gut versteckt hält oder bereits weiterverkauft hat.

Wien. Auf der Suche nach einem neuen Fahrrad, das sich der Wiener (49) zulegen wollte - nachdem ihm das alte gestohlen worden war - blätterte bzw. scrollte er auch über die Seiten auf "willhaben". Und stieß prompt auf sein Bike, das ihm erst wenige Tage davor entwendet worden war. Der Mann erstattete Anzeige.

Aufgrund der Ermittlungen konnte rasch ein Verdächtiger (ein 16-Jähriger aus Oberösterreich, der in Wien lebt und dessen Eltern aus Osteuropa stammen) ausgeforscht werden. Fortführende Recherchen ergaben, dass der Verdächtige fünf weitere, mutmaßlich gestohlene Fahrräder über diese Verkaufsplattform anbot.

© lpd wien

© lpd wien

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Wohnung und vor allem der Keller des 16-Jährigen in der Leopoldstadt in Wien durchsucht. Dabei konnte allerdings kein Diebsgut vorgefunden werden. Und: Der Bursche, der festgenommen wurde, verweigert jede Aussage. Die Lichtbilder der Verkaufsanzeigen im Internet wurden gesichert. Käufer bzw. Bestohlene sollen sich als Zeigen an die Polizeiinspektion Praterstern oder unter der Telefonnummer 01 31310 6336 melden.