× Rätselraten um kreisendes Flugzeug über Wien

Am Sonntag wunderten sich viele Bewohner Wiens, warum ein Flugzeug stundenlang über der Stadt kreiste. Auf flightradar24 ist die außergewöhnliche Flugbahn zu sehen. Was es damit auf sich hat ...

Wien. Die Maschine "Beech B200 Super King Air" startete heute um 7.36 Uhr vom Flughafen Bratislava (BTS) und flog Richtung Wien. Dort zog das Flugzeug mit der Flugnummer ASR144 stundenlang seine Kreise, bis es etwa sechs Stunden wieder in der slowakischen Hauptstadt landete.

Viele Bewohner Wiens wunderten sich über das kreisende Flugzeug. Die runden Kondensstreifen waren weithin sichtbar. 'Warum fliegt ein Flugzeug Stunden lang in Kreisen über der Stadt?', fragten sich heute viele. Leser schickten Fotos an die oe24-Redaktion.

Heute ging der Vienna City Marathon über die Bühne – und tatsächlich hat es mit dem Mega-Sport-Event zu tun. Denn: Das Flugzeug der Spezialfluggesellschaft "Aero Sotravia" dürfte als eine "Technik-Brücke" für die Fernsehübertragung eingesetzt worden sein und als Relais-Station fungiert haben.

Kamera-Teams schickten ihre Aufnahmen an den Flieger. Dieser leitete die Bilder an die Empfangsstationen am Boden oder an Satelliten weiter. Um etwa 13.20 Uhr war ihr Einsatz wieder bebeendet und der Flieger landete wieder in Bratislava.