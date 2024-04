Massenschlägerei nach EM-Box-Kampf in Wien

Einen unvergesslichen Abend versprachen die Veranstalter der GoldenBoy Show IV Samstagabend in Wien: Leider endete er mit unschönen Szenen mit bis zu 50 Beteiligten, weil der Trainer eines Tschetschenen durchdrehte.

Wien. Angekündigt war das Boxhighlight, nämlich der Kampf um den Europameistertitel in Halbschwergewicht wie folgt: "Hauptaugenmerk der GoldenBoy Show IV liegt auf dem Europatitelkampf zwischen Mansur Elsaev und Carlos Lamela. Das epische Duell verspricht einen Schlagabtausch der Extraklasse, wenn zwei der besten Boxer Europas um die Krone im Ring kämpfen."

Doch dann ging der 33-jährige Wiener Mansur Elsaev, der als Favorit in den Ring in der Steffl Arena, Halle 3, in der Attemsgasse gestiegen war, in der letzten Runde k.o. - und verlor den Fight. Als Elsaev wankte und umkippte, kam es zu (wie auf einem Video von Laola.at zu sehen ist) zu heftigen Szenen, weil der Gewinner angeblich eine obszöne Geste gegen das Betreuerteam des gebürtigen Tschetschenen zeigte. Das ließ sich der 40-jährige Trainer von Elsaev nicht gefallen, der nun seinerseits in den Ring stürmte und den Spanier mit kubanischen Wurzeln attackiert haben soll.

© Laola1 ×

K.o. in der letzte Runde - dann eskalierten die Emotionen. © Laola1 ×

Der Betreuer hatte sich aber im Vorfeld weit aus dem Ring gelehnt: "Mansur ist einen Kopf größer, leichtfüßig und benutzt den gesamten Ring. Mansur wird Europameister, weil er es möchte." 18 Profi-Kämpfe hatte der Türsteher und Angestellter in einer Lebensmittel-Kette gewonnen (16 Mal durch k.o.). Der 19. Streich misslang.

Als der Betreuer des Tschetschenen auf den siegreichen Carlos Lamela losging, stürmten - mittlerweile war es bereits nach Mitternacht - von allen Seiten Zuschauer und Fans in den Ring, worauf es zu einer Massenschlägerei mit bis zu 50 Beteiligten kam.

Der vor Ort anwesende Inspektionsdienst der Wiener Polizei forderte Unterstützung an. Erst durch das Einschreiten zahlreicher Einsatzkräfte konnte der Raufhandel beendet und die Veranstaltung ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden. Der 40-jährige Trainer wird wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung angezeigt. Weiters wird aufgrund des Raufhandels ermittelt.

Schwer verletzt wurde niemand.